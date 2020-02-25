В Саратове закрылись филиалы регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД. В Госавтоинспекции водителям предлагают для оформления прав и документов на автомобили пока ездить в другие города.

Со вторника 25 февраля в Саратове прекратили работу два основных филиала РЭО ГИБДД на улицах Большой Садовой и Новоастраханском шоссе. В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что это произошло по техническим причинам. Как информирует ведомство, для получения услуг по линии ГИБДД горожане могут обращаться в оставшийся филиал на Московском шоссе или в подразделения РЭО в соседних городах - районных центрах Саратовской области. Однако на деле проблема не техническая. Буквально несколько дней назад в законную силу вступило решение Арбитражного суда по иску прокуратуры о расторжении договоров аренды помещений, в которых находились подразделения регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции. Как объясняют в областной прокуратуре, с иском в суд надзорное ведомство обратилось, поскольку посчитало, что помещения полиции были переданы с нарушением закона о защите конкуренции и госзакупок.

Как выяснилось, оба помещения принадлежат индивидуальному предпринимателю, который сдал их в безвозмездную аренду комитету по управлению имуществом (КУИ) города Саратова. В свою очередь КУИ передал помещения городскому управлению МВД.

- По закону здания, используемые полицией, должны находиться в собственности государства. А также в государственной или муниципальной собственности должны быть помещения, предназначенные для осуществления государственных функций, - объясняет старший помощник прокурора Саратовской области Татьяна Казаченко.

Кроме того в ходе прокурорской проверки выяснилось, что фактически договор о безвозмездной аренде был мнимым. Поскольку этот же предприниматель в соседних помещениях оказывал водителям платные консультационные услуги, помощь в оформлении документов, необходимых для совершения регистрационных действий. Таким образом, как посчитал суд, коммерсант получал необоснованные экономические преимущества в сравнении со своими конкурентами.

Подразделение ГИБДД может находиться только в здании, принадлежащем муниципалитету или государству, а не индивидуальному предпринимателю

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции МВД России, это повсеместная проблема. Подразделение может находиться только в здании, принадлежащем муниципалитету или государству. Но зачастую муниципалитеты сами предоставляют помещения для подразделений ГИБДД, которые арендуют у частных лиц или предпринимателей. При этом от МВД не требуется арендной платы. Однако может получиться так, что предприниматель будет рядом оказывать коммерческие услуги соответствующего профиля. Прокуроры на этом основании могут закрыть большое количество подразделений ГИБДД по России.