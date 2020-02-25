Где в России продаются самые доступные кроссоверы

Лидером рынка авто с пробегом в сегменте кроссоверов и внедорожников по итогам 2019 года является АвтоВАЗ, об этом говорится в исследовании "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении "РГ". "Нива стала самой продаваемой моделью сегмента. В целом по стране средняя цена кроссовера с пробегом по итогам года составила 827 тысяч рублей. Самые доступные автомобили сегмента SUV продаются в Омске, а самые дорогие - в столице.

Кроссоверы (SUV) занимают 18,7% рынка авто с пробегом в стране. Их средняя цена составляет 827 тысяч рублей.

Около 40% продаж в сегменте приходится на пять марок. Лидером по количеству проданных машин стал АвтоВАЗ (более 10% продаж), он же - лидер по доступности: средняя цена кроссовера тольяттинского автопроизводителя составляет около 224 тысяч рублей. Самые дорогие кроссоверы в списке относятся к бренду Toyota (1,5 млн рублей).

В 2019 году первенство по продажам на рынке кроссоверов с пробегом принадлежало ВАЗ (Lada) 4х4 ("Нива"). На втором месте по количеству сделок находится родственная ему Chevrolet Niva, на третьем Kia Sportage.

Лидерство двух разновидностей "Нивы" во многом обусловлено невысокой ценой. В среднем по стране автомобиль ВАЗ (Lada) 4x4 ("Нива") стоит чуть менее 200 тысяч рублей, Chevrolet Niva - около 289 тысяч рублей. Renault Duster, который занимает третье место по доступности, стоит уже в среднем порядка 609 тысяч рублей. Самый высокий средний ценник отмечен у BMW X5 - почти 1,2 млн рублей.

В тройку городов, где самая большая доля кроссоверов среди проданных машин с пробегом, вошли Москва (27%), Новосибирск (26,5%) и Красноярск (24,9% всех проданных машин).

Самые доступные машины в Омске - в среднем 703 тысячи рублей, а также в Волгограде (723 тысячи рублей) и в Ульяновске (733 тысячи рублей). Самые дорогие SUV в Москве, Краснодаре и Самаре, где они в среднем стоят больше 1 млн рублей.