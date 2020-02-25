Глава Росприроднадзора пригрозила нарушителям в Красноярске

Для краевой столицы это, пожалуй, самая больная тема. Красноярск входит в число самых грязных городов России. Причин тому несколько. Например, промышленные предприятия в черте города: алюминиевый завод (один из крупнейших в мире), три ТЭЦ, цементный завод, высокие темпы автомобилизации. Влияют также печки частного сектора и "точечная" высотная застройка, которая ухудшила и без того плохую продуваемость мегаполиса.

Все это соединяется с ландшафтными условиями: Красноярск расположен в долине вдоль Енисея. В сорока километрах - водохранилище Красноярской ГЭС. Енисей уже много лет не замерзает, и зимой в безветренную погоду все выбросы соединяются с испарениями в адскую смесь. В 2019 году режим НМУ в Красноярске вводился на тринадцать дней. По расчетам ученых СФУ, проблемы у Красноярска начинаются, когда скорость ветра над городом падает ниже 2,5 метра в секунду.

Основные претензии, разумеется, к промышленности. Красноярские власти пытаются заручиться поддержкой федеральных структур, чтобы убедить бизнес активней вкладываться в модернизацию производства. В идеале, например, Красноярск должен быть газифицирован и все ТЭЦ переведены на "голубое топливо". Но стоимость проекта астрономическая: требуются десятки миллиардов рублей. И еще миллиарды потребуются на переоснащение ТЭЦ.

В Красноярске несколько дней продержался режим НМУ - "черное небо"

- Мой приезд в Красноярск - не одномоментное посещение. Буду приезжать еще. И мы найдем стимулы добиться полной прозрачности. Открою секрет: до моего приезда в городе несколько дней отработала наша лаборатория. К концу недели получим детальные результаты, объективные. За правонарушения в сфере экологии должно быть стыдно и дорого. Экологические правонарушения будут бить по кошельку. Зарабатывая миллиардные прибыли, предприятия не должны забывать о людях, - заявила Светлана Радионова на брифинге в краевом правительстве.