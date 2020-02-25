Омичка, убившая дочь из-за хлебных крошек, отправится в колонию

В Омске завершается рассмотрение громкого уголовного дела об убийстве матерью малолетнего ребенка. По версии следствия, 9 мая 2019 года 29-летняя омичка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рассердилась на дочь, которая ела булочку и накрошила. Разъяренная женщина начала запихивать крошки ребенку в рот. И тем самым перекрыла дыхательные пути. Девочка, которой не исполнилось и двух лет, скончалась.

Тело ребенка в неизвестном месте спрятал сожитель матери - алкоголик, который сам умер через десять дней.

- Расследование уголовного дела осложнялось тем, что тело погибшей не было найдено, - сообщили в прокуратуре Омской области. - По этой причине вину в совершенном преступлении фигурантка дела не признала, выдвигая версии как о несчастном случае, так и о причастности своего сожителя к убийству.

Тем не менее суду были представлены доказательства, свидетельствующие о виновности подсудимой в убийстве ребенка. Государственный обвинитель предложил назначить ей наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год.