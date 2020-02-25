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25.02.2020 12:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Омский губернатор выразил соболезнования родным Дмитрия Язова

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Язова. Маршал Советского Союза, уроженец Омской области ушел из жизни 25 февраля в возрасте 95 лет.

- Жизнь Дмитрия Тимофеевича - образец честного и беззаветного служения своему народу и Отечеству. Вместе с последним Маршалом Советского Союза ушла целая эпоха. Жители Омской области гордились своим земляком и героем. Для нас Дмитрий Тимофеевич был человеком-легендой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах! - говорится в правительственном сообщении главы региона.

Дмитрий Язов родился в деревне Язово Омской губернии 8 ноября 1924 года. С мая 1987 по август 1991 года занимал пост Министра обороны СССР. 28 апреля 1990 года Дмитрию Язову присвоено звание Маршала Советского Союза.

Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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