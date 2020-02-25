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25.02.2020 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В одном из округов Ставрополья из-за пыльной бури ввели режим ЧС

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Советском городском округе из-за пыльной бури ввели режим чрезвычайной ситуации. Движение на дорогах затруднено, а сильный ветер срывает кровлю со зданий.

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Как сообщили "РГ" в администрации округа, режим ЧС ввели после совещания в муниципалитете. Сообщается, что порывы ветра были такой силы, что повредили кровлю нескольких частных и многоквартирных домов, а также административных зданий.

Примерной оценки повреждений пока нет. Отсутствует и информация о пострадавших.

Напомним, ранее в управлении МЧС по региону сообщали о штормовом предупреждении. Под отключения попали города Благодарный, Зеленокумск и Михайловск, а также село Левокумское. Обрывы линий электропередачи произошли из-за поваленных деревьев и ураганного ветра. Сейчас без света остаются почти 32 тысячи человек.

А в Георгиевском городском округе, который граничит с Советским, сотрудники ГИБДД приняли решение сопровождать все автомобили, которые двигаются по одному из участков трассы. Ветер там такой силы, что пыль, которую он поднимает с полей, сильно ограничивает видимость водителям. Такая ситуация сложилась на участке дороги Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. В Госавтоиспекции заявляют, что если непогода не стихнет до наступления темноты, будет принято решение полностью ограничить движение.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край РГ-Видео

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