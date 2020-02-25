В Калининграде начали строить филиалы Большого театра и Третьяковки

Символические камни в основание будущих филиалов Большого театра и Третьяковской галереи заложили 25 февраля в Калининграде на острове Октябрьский.

Калининград стал одним из четырех городов, наряду с Кемерово, Владивостоком и Севастополем, где по поручению президента России строится крупнейший культурно-образовательный и музейный комплекс, в состав которого войдут всемирно известные культурные институции страны.

- Это поистине историческое событие, сегодня мы закладываем первые камни вот в эти две невероятные с культурологической точки зрения глыбы для всей нашей страны - Большой театр и Третьяковская галерея, - отметила на торжественной церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова. - Мы прекрасно знаем, какое значение для всех имеют эти слова, каким событием в любом регионе России являются выставки или гастроли этих двух культурных учреждений. Теперь в Калининграде эти два невероятных объекта будут постоянно, будет своя научная и выставочная деятельность, совершенно отдельной будет репертуарная деятельность Большого театра.

Во всех четырех новых российских "культурных столицах" будут представлены разные учреждения, и, как считает губернатор Антон Алиханов, Калининграду очень повезло, что именно здесь разместятся филиалы двух легендарных институций.

- Это не только место для репертуара, для выставок, но и место, где мы будем учить юных жителей Калининградской области. Будем счастливы принимать здесь также детей со всей России и, возможно, даже из-за рубежа, - отметил губернатор. - Хочу поблагодарить правительство и министерство за такое внимание к нашему региону. Уверен, что компания, которая занимается строительством, в срок справится с задачей, которую поставил президент, и Калининград станет культурным маяком для наших соседей.

Для главного театра страны это первый филиал. По проекту, в калининградском театре оперы и балета будет большой зал на 950 мест и малый - на триста. Музейный комплекс Третьяковки займет 17 тысяч квадратных метров, на которых разместятся выставочные и публичные пространства и реставрационные мастерские.

- Может быть, впервые в нашей стране мы строим культурный кластер, задумываясь обо всех аспектах этого строительства, - подчеркнул генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин. - Необходимо построить не просто здания театра и музея, но и учебные заведения, жилой комплекс для тех, кто будет здесь работать. Нам предстоит еще собрать творческий коллектив, и это не меньшее строительство, чем строительство здания Большого театра, запустить процесс учебы так, чтобы он стал ежегодным и вовлекал действительно талантливых ребят.

- Сегодня реальностью становится создание в Калининграде совершенно удивительного места, места культурной силы, - заявила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - Вот эта плаза, с одной стороны которой будет удивительное по красоте здание филиала Большого театра, а с другой - строгое минималистическое здание музейного комплекса, это действительно то, что может и должно превратить Калининград в культурный форпост на западной границе России. Это сможет стать мощнейшей силой, не только притягивающей сюда гостей и со всей России, и из-за рубежа, но и способствующей процветанию самого западного региона. Здесь возникнет притягательное общественное пространство, точка мощнейшей коммуникации внутри города и региона.

Будущий остров искусств в "острове"-эксклаве России расположен недалеко от центра Калининграда, на самом настоящем острове, образованном двумя рукавами реки Преголи. Это пространство, еще недавно почти необжитое, преобразилось в канун Чемпионата мира по футболу-2018, к которому на острове Октябрьский построили стадион и подготовили масштабную площадку для дальнейшего развития.

Тем временем

Начался этот символический день в концертном зале "Янтарь-холл" в Светлогорске стартом II Международного Балтийского культурного форума, который открыла министр культуры Ольга Любимова. В течение четырех дней здесь будут дискутировать и общаться на актуальные темы более четырехсот спикеров, в том числе руководители тех культурных институций, что участвуют в создании калининградского "острова искусств". А вечером на гала-концерте там же, в Светлогорске, отрывки из самых любимых публикой классических произведений исполнят ведущие солисты оперы и балета Большого театра, а также хор и оркестр ГАБТ под управлением маэстро Павла Клиничева. А сейчас в Калининградском областном музее изобразительных искусств проходит выставка "Легенды Большого театра" в рамках проекта "Большой театр - городам России", где можно видеть макеты декораций и театральные костюмы из музея ГАБТ.

Кстати

В культурно-образовательный комплекс на острове Октябрьский в Калининграде войдут, помимо филиалов Третьяковской галереи и Большого театра, еще филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории П.И.Чайковского (ЦМШ) с концертными залами и интернатами.

Также в комплекс входит общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном и общежитие для студентов. Преподаватели, артисты и другие специалисты кластера будут обеспечены жильем. Все объекты будут вписаны в парковую зону, которая станет местом отдыха для горожан и туристов. Общая площадь застройки превысит 80 тысяч квадратных метров. Завершение строительства запланировано на декабрь 2023 года.