К Крымскому мосту построят новую дорогу

Через два года должна быть построена новая трасса, которая соединит Краснодар c Крымским мостом.

С запуском движения по Крымскому мосту трафик на дорогах Краснодарского края в сезон вырос в разы. Сегодня трасса М4 с комфортом доводит путешествующих на юг только до Краснодара. От кубанской столицы до моря еще более 200 километров, да и то по прямой. В Сочи ведет трасса Джубга - Адлер, которая сейчас в приличном состоянии. А в сторону Новороссийска, Анапы и Тамани есть две дороги. Они постоянно ремонтируются и в принципе качество покрытия на них не плохое.

Самая большая их проблема - они в основном двухполосные (по одной полосе в каждую сторону) и идут через населенные пункты. Даже в низкий сезон нужно потратить полдня, чтобы доехать от Краснодара до Тамани и выехать уже на современный скоростной 40-километровый подъезд к Крымскому мосту. А летом автомобилисты и день могут ехать, собирая все пробки.

Как сообщают "Ведомости", уже объявлен тендер на первый этап работ по строительству новой трассы. На 68 км из федерального бюджета будет выделено 59 млрд руб. Стоимость всей трассы протяженностью 119 км оценивается почти в 100 млрд руб.

Подрядчика работ должны выбрать до конца марта. Сначала хотели реконструировать старые дороги, но после подсчетов оказалось, что дешевле построить новую. Ранее сообщалось, что трассу от Краснодара к Крымскому мосту построят к 2022 году.