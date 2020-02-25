Стартовала продажа билетов на новые железнодорожные маршруты в Крым

Оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на поезда дальнего следования на новых маршрутах, которые запускаются с 25 апреля. Проездные документы можно приобрести в железнодорожных кассах, на сайте перевозчика и в мобильном приложении "ГСЭ Билеты".

Как ранее сообщала "РГ", на пассажирских поездах "Таврия" можно будет приехать на полуостров из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно. Тарифы будут сопоставимыми с теми, что сейчас действуют на московском и питерском поездах, но конечно же будут зависеть от дальности поездки. Например, поездка на полуостров по самому продолжительному маршруту № 551 Мурманск - Симферополь (общее время в пути 93 часа 10 минут) обойдется в купейном вагоне в сумму 5826 рублей, а в плацкарте - 5126 рублей. Пока доступны билеты на конец апреля и майские праздники.

Кстати, пассажиры уральского и мурманского поездов смогут увидеть Крымский мост в светлое время суток, в половину одиннадцатого утра - в отличие от "Таврий" из Москвы и Питера, пересекающих Керченский пролив ночью.

Напомним, после запуска поездов Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь (это произошло 23 декабря 2019 года) пассажирами фирменных "Таврий" уже стали более 130 тысяч человек.