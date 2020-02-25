Обвиняемый в убийстве подростка в Челябинске оказался рецидивистом

Обвиняемый в убийстве 17-летнего подростка в Челябинске арестован на два месяца. Им оказался 27-летний, ранее неоднократно судимый мужчина, сообщили во вторник в Центральном районном суде.

- По ходатайству следствия суд принял решение об аресте обвиняемого в убийстве 17-летнего подростка сроком на два месяца - до 22 апреля 2020 года, - сообщила консультант Центрального суда Челябинска Елизавета Анисимова. - Это 27-летний челябинец, ранее неоднократно судимый.

Как уже сообщала "РГ", трагедия произошла вечером 22 февраля на улице Воровского в центре Челябинска. Компания молодых людей решила вступиться за девушек, к которым на улице приставали подвыпившие мужчины. В результате один из мужчин достал нож и ранил им двух подростков. От ранения в грудь один из них погиб на месте, а второй госпитализирован. Подозреваемого задержали по горячим следам.

В суде обвиняемый взятие его под стражу не оспаривал. Однако сообщил, что находился в состоянии опьянения, но убивать никого не хотел.

В мэрии Челябинска выразили соболезнования семье и близким погибшего. В связи с тем, что мальчик находился под опекой и без попечения родителей, власти возьмут на себя все расходы, связанные с похоронами.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.