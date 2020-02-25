Уральцы потеряли 90 миллионов с банковских карт из-за кибермошенников

С банковских карт жителей УрФО без их согласия было снято 90 миллионов рублей во время четырех тысяч несанкционированных переводов за прошлый год, сообщили "РГ" в пресс-службе Уральского управления Центробанка.

Уральский округ оказался на третьем месте после Санкт-Петербурга и Центрального федерального округа (без учета Московского региона) по количеству незаконных операций. Всего в 2019 году по стране с помощью электронных средств платежа украли 5,7 миллиарда рублей, и в 69 процентах случаев мошенники для этого использовали методы социальной инженерии: обманным путем просили человека совершить перевод с банковской карты.

- Чаще всего людей обманывают при покупках в интернет-магазинах: на CNP-транзакции в общем числе операций в России приходится 65 процентов, средняя сумма похищенного - 8 тысяч рублей. На втором и третьем месте стоят операции без согласия клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания (28 процентов) и операции в банкоматах (7 процентов), где сумма составляет уже от 13 тысяч рублей, - рассказывают в Уральском ГУ Центробанка.

На Урале по числу утерянных денежных средств лидирует Свердловская область, где владельцы банковских карт совершили две тысячи переводов на сумму более 70 миллионов рублей. За ней следуют Тюменская (13,7 миллионов рублей) и Челябинская области (5,6 миллионов рублей).

Сотрудники Банка России советуют гражданам никому не сообщать свои персональные данные, куда относится и номер карты, а также сообщения с кодом, и подключить смс-оповещение об операциях. А для онлайн-покупок использовать личные устройства и проверенные веб-ресурсы, проверяя их официальное название, ведь мошенники умеют делать дубликаты сайтов.

Как ранее писала "РГ", в управлении МВД по Екатеринбургу просят не доверять звонкам "банковских" работников, которые говорят о мошенничестве с картой. Заметив подозрительные действия со своими счетами, лучше позвонить напрямую в банк.