Новости

АвтоВАЗ выпустил новые модификации Lada Largus 17:00
В Петербурге заведующего морга отстранили за вечеринку со стриптизом 16:55
Рамзан Кадыров провел бой на ринге с Александром Емельяненко 16:50
СМИ: В Австрии зафиксированы два случая заражения коронавирусом 16:49
Трамп: Разведка не сообщала о вмешательстве РФ в грядущие выборы 16:44
Шоу "Классика на Дворцовой" признали лучшим музыкальным событием 16:41
Элайджа Вуд впервые стал отцом и бросил курить 16:40
Российский пловец установил рекорд Гиннесса по подледному плаванию 16:35
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве вора в законе Япончика 16:25
Харрисон Форд объяснил причину проволочки с "Индианой Джонсом 5" 16:22
Волгоградские овощи вытеснили украинскую продукцию из Беларуси 16:20
Собянин увеличил размер выплат ко Дню Победы в Москве в 2,5 - 3 раза 16:18
Мишустин назвал ключевые задачи правительства 16:17
Зеленский поручил погасить задолженность по зарплатам шахтерам до мая 16:12
Стало известно, что уничтожило "город богов" Теотиуакан 16:07
ЕК: Европа может приостановить действие Шенгена из-за коронавируса 16:06
В мэрии Новосибирска прошли обыски по делу о подлоге 16:04
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах 16:01
Объявлены российские цены на большой кроссовер Chery Tiggo 8 16:00
В Омске завели дело на полицейских, задержавших музыканта с наркотиками 15:59
Ижевск и Минск подписали соглашение о сотрудничестве 15:50
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом 15:42
Уральцы потеряли 90 миллионов с банковских карт из-за кибермошенников 15:41
На Урале после контакта с ВИЧ-пациентом госпитализирован фельдшер 15:40
Вышел трейлер "Сибири" Абеля Феррары 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 15:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уральцы потеряли 90 миллионов с банковских карт из-за кибермошенников

Текст: Анна Шиллер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С банковских карт жителей УрФО без их согласия было снято 90 миллионов рублей во время четырех тысяч несанкционированных переводов за прошлый год, сообщили "РГ" в пресс-службе Уральского управления Центробанка.

Фото: iStock
Роскачество рассказало, как распознать письма от кибермошенников

Уральский округ оказался на третьем месте после Санкт-Петербурга и Центрального федерального округа (без учета Московского региона) по количеству незаконных операций. Всего в 2019 году по стране с помощью электронных средств платежа украли 5,7 миллиарда рублей, и в 69 процентах случаев мошенники для этого использовали методы социальной инженерии: обманным путем просили человека совершить перевод с банковской карты.

- Чаще всего людей обманывают при покупках в интернет-магазинах: на CNP-транзакции в общем числе операций в России приходится 65 процентов, средняя сумма похищенного - 8 тысяч рублей. На втором и третьем месте стоят операции без согласия клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания (28 процентов) и операции в банкоматах (7 процентов), где сумма составляет уже от 13 тысяч рублей, - рассказывают в Уральском ГУ Центробанка.

На Урале по числу утерянных денежных средств лидирует Свердловская область, где владельцы банковских карт совершили две тысячи переводов на сумму более 70 миллионов рублей. За ней следуют Тюменская (13,7 миллионов рублей) и Челябинская области (5,6 миллионов рублей).

Фото: iStock
Мошенники воровали деньги с банковских карт участников онлайн-лотереи

Сотрудники Банка России советуют гражданам никому не сообщать свои персональные данные, куда относится и номер карты, а также сообщения с кодом, и подключить смс-оповещение об операциях. А для онлайн-покупок использовать личные устройства и проверенные веб-ресурсы, проверяя их официальное название, ведь мошенники умеют делать дубликаты сайтов.

Как ранее писала "РГ", в управлении МВД по Екатеринбургу просят не доверять звонкам "банковских" работников, которые говорят о мошенничестве с картой. Заметив подозрительные действия со своими счетами, лучше позвонить напрямую в банк.

Экономика Финансы Банки Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область

Главное сегодня

ЕК: Европа может приостановить действие Шенгена из-за коронавируса
Кремль подтвердил встречу Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию
В Госдуме назвали цель призывов в США к новым санкциям против России
Похороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин