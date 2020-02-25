Румас поблагодарил Мишустина за помощь в эвакуации граждан Беларуси из КНР

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направил благодарственное письмо председателю Правительства России Михаилу Мишустину.

От имени Правительства республики он поблагодарил российскую сторону за помощь в эвакуации 5 февраля спецрейсом Министерства обороны РФ десяти белорусских граждан из китайской провинции Хубэй в связи с эпидемией коронавируса.

Сергей Румас выразил признательность российскому коллеге за размещение граждан Беларуси в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" Тюменской области и создание благоприятных условий для их пребывания.