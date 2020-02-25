Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки

Volkswagen подготовил к автосалону в Женеве "заряженную" версию Touareg, причём теперь R-модификация заряжена в буквальном смысле.

Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели. Кроссовер оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из 3-литровой турбированной "шестёрки" мощностью 340 л.с. и 136-сильного электромотора. При этом суммарная отдача агрегатов составляет 462 силы (700 Нм).

Touareg R укомплектован системой полного привода и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. По части ходовки никаких продвинутых решений Touareg R в отличие от собратьев, таких как Bentley Bentayga или даже Audi Q7, не получил, но инженеры компании сообщили, что работают над внедрением адаптивной подвески.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Отдельно стоит сказать про EV-режим движения. На электротяге кроссовер может разгоняться до 140 км/ч, а аккумулятор ёмкостью 14.1 кВт*ч позволяет проезжать без выхлопа до 45 км. На размещение пассажиров в салоне установка электрических агрегатов никак не повлияла, но заметно "съела" объём багажного отделения, который составляет 610 литров - на 200 литров меньше.

Динамические характеристики пока официально не подтверждены, но в компании рассчитывают, что новинка разгонится с места до 100 км/ч примерно за 5 секунд.

Выход на рынок нового Volkswagen Touareg R может состояться в четвёртом квартале 2020 года. Цены будут объявлены позднее.

Ранее "РГ" сообщала, что в этом году также должна состояться премьера "заряженного" VW Tiguan нового поколения.