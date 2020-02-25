Шойгу: Язов всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне

Соболезнования родным и близким маршала Советского Союза Дмитрия Язова выразил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Тимофеевича. Он был истинным офицером и настоящим патриотом, преданным воинскому долгу, который всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне", - цитируют в Минобороны слова Сергея Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что Язов для всех "был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром".

"Недаром его в сложное для страны время назначили министром обороны. И исполнял обязанности он достойно, оставаясь верным своим идеалам и Родине", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Отметил министр обороны и вклад маршала Язова в укрепление обороноспособности государства. "Непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории, которую он вел, заслуживает самой высокой оценки и большого уважения. Искренне сочувствую Вашему горю и разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Дмитрию Тимофеевичу Язову", - заключил Сергей Шойгу.

Напомним, во вторник стало известно, что на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни последний маршал Советского Союза, бывший министр обороны Дмитрий Язов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в настоящее время находится в служебной командировке в Перми. В ходе рабочей поездки министр проверит выполнение Гособоронзаказа пермскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также проинспектирует расположенное в Перми Суворовское военное училище.