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25.02.2020 11:07
Рубрика: Спорт

Уайлдер назвал причину поражения от Фьюри

Текст: Максим Домчев

Американский боксер Деонтей Уайлдер уверен, что причиной его поражения от британца Тайсона Фьюри мог стать костюм, в котором он выходил на поединок.

Фото: AP Photo/Isaac Brekken
WBC рассчитывает на третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером

В минувшие выходные Уайлдер проиграл Фьюри и лишился титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Американец со стороны выглядел уставшим и уже после третьего раунда с трудом передвигался по рингу. Уайлдер несколько раз побывал на настиле ринга, а в седьмом раунде его секунданты выбросили на ринг полотенце, остановив бой.

"Впервые я надел костюм в ночь до боя и он не показался мне тяжелым, - сказал Уайлдер, слова которого приводит ESPN. - Хотя его вес с учетом шлема был около 18 кг. С помощью этого костюма я хотел уделить внимание месяцу афроамериканской истории".

"Сам костюм вреда не причинил, но с самого начала поединка я ощущал усталость в ногах, - продолжил Уайлдер. - С третьего раунда я ощущал, что ноги меня не слушаются. Но я боролся, все знают, что я воин. Я пытался бороться до конца".

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