Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Бывший министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался во вторник. Информацию о его смерти подтвердило Минобороны.

"25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Маршал Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области. В 1941 году он был призван на военную службу, в 1942-м окончил Московское военное училище имени Верховного Совета РСФСР. В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Тимофеевич командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах.

В период карибского кризиса 1962 года он руководил отдельным мотострелковым полком на Кубе.

Позднее занимал различные должности в армии и Министерстве обороны. В мае 1987 года Дмитрий Язов возглавил военное ведомство. Под его руководством была произведена операция по выводу советских войск из Афганистана. Он занимал министерский пост до августа 1991 года.

В 1990 году ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. Среди его наград - два ордена Ленина, ордена Красного Знамени и Красной Звезды, орден Отечественной войны первой степени.