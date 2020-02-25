В БГУ стартует Евразийский студенческий форум

Свежим взглядом оценить труды основоположников "Капитала", проявить талант в изложении аналитической экономики и постараться выстроить модельный ряд прогнозов на ближайшее десятилетие предлагает молодым исследователям, студентам и даже старшеклассникам VI Евразийский форум "Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030 года".

Он стартует 25 февраля в стенах Белорусского университета тематической программой выпускников школ "Финансовая и цифровая грамотность поколения Z". Ребятам из трех белорусских регионов предстоит решить финансово-экономический кроссворд, тест и даже сразиться в интеллектуальном биатлоне.

Но это будет лишь стартовой разминкой, уточняет вуз, накануне олимпиады по аналитической экономике и прогнозированию, на которую уже 28 февраля приглашены 11 сборных команд сильнейших вузов Союзного государства. БГУ, БГЭУ, ГрГУ имени Янки Купалы и МГУ имени Ломоносова, Пензенского, Оренбургского и Ярославского университетов, Российского университета дружбы народов и Обнинского института атомной энергетики.

Кроме того, на полях форума заявлена и конференция "Тенденции экономического развития в XXI веке" с участием докторов наук, аспирантов, специалистов-практиков и аналитиков из органов государственной власти. Во время работы секций и пленарных заседаний исследователи по экономике презентуют проекты, обменяются мнениями по проблемным вопросам заявленной тематики.