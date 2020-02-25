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25.02.2020 13:45
Рубрика: В мире

В Корее из-за коронавируса появились рестораны "только для корейцев"

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В Южной Корее появились заведения общепита, где отказываются обслуживать иностранцев, мотивируя это боязнью распространения коронавируса COVID-19.

В последние несколько дней в стране наблюдается резкий рост количества инфицированных коронавирусом. Число заболевших приблизилось к тысяче человек, при этом десять уже скончались. Главным эпицентром распространения является город Тэгу и прилегающие к нему районы, что на юго-востоке страны.

Фото: Ольга Мальцева/ТАСС
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Как удалось выяснить "Российской газете", в последнее время в различных местах Кореи стали появляться кафе и небольшие частные рестораны, где отказываются обслуживать иностранцев. Объявление на одном из таких ресторанов, который находится в Пусане, составлено на трех языках - корейском, английском и китайском. На английском с некоторыми ошибкам буквально написано следующее: "Из-за вспышки "уханьской пневмонии" мы временно не имеем возможности обслуживать иностранных клиентов". Только корейские клиенты могут зайти в наш ресторан. Мы искренне извиняемся и благодарим за сотрудничество". На табличке на корейском языке сказано то же самое, только добавлено, что в ресторане не будут обслуживать также и корейцев, у кого будут признаки повышенной температуры.

По поводу логики подобного решения остается только гадать. Сейчас именно Южная Корея является крупнейшим очагом коронавируса COVID-19, уступая в этом лишь Китаю, а в остальных странах ситуация куда более спокойная. Однако "из-за коронавируса" боятся обслуживать только иностранцев.

Фото: Денис Дремов

Стоит признать, что пока такая политика корейских заведений общепита является скорее исключением, но показателен тот факт, что они появились вообще. При этом сами корейцы на бытовом и даже официальном уровне весьма болезненно восприняли тот факт, что ряд стран после вспышки COVID-19 в Корее стали разворачивать корейских туристов и всех иностранцев, кто прибывает из Южной Кореи. В настоящий момент семь стран уже запретили въезд к ним из Кореи и еще 14 ввели иные ограничения, включая обязательный двухнедельный карантин. МИД Кореи назвал решение властей Израиля отказать во въезде корейцам "поспешным" и выразил глубокое сожаление, хотя, как выяснилось, Тель-Авив пошел на это, когда оказалось, что среди группы паломников из Кореи были 38 человек, зараженных вирусом.

Отметим, что многие проживающие в Корее иностранцы стали жаловаться на дискриминацию еще несколько лет назад. Но до сих пор это касалось некоторых баров и ночных клубов, в которые просто без объяснений не пускают зарубежных посетителей. Подобная политика получила распространение шесть-семь лет назад, но ограничения в рестораны - это уже "коронавирусное ноу-хау".

Как пояснили проживающие в Корее россияне, несмотря на вывеску "только для корейцев" можно "уболтать" владельца ресторана "сжалиться и накормить" иностранного гостя, но при условии, если он бегло говорит по-корейски. Впрочем, и это помогает не всегда. Просьбы же объяснить взаимосвязь между COVID-19 и решением не пускать, допустим, европейцев, как правило игнорируются.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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