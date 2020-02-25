В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Румынии. Об этом сообщил телеканал Realitatea Plus со ссылкой на источники в медицинском секторе.

Согласно имеющейся информации, заболевший вернулся в Румынию три недели назад из Италии.

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на данный момент в стране выявлены 322 случая заражения COVID-2019, 10 зараженных скончались. Большинство инфицированных находятся в северных областях Италии: Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.