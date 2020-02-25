В Совфеде оценили ситуацию с новыми антироссийскими санкциями США

Манией преследования назвали в Совфеде действия демократов, которые намерены добиваться новых санкций в отношении России за так называемое вмешательство в американские выборы.

"Есть такая болезнь, которая называется мания преследования. Мне кажется, что американское сообщество больно: у них мания преследования, и она касается России", - приводит слова члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова RT. "Как-то по-другому охарактеризовать их действия очень сложно", - добавил он.

Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократической партии намерены направить письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой ввести антироссийские санкции за "вмешательство" в выборы.

Посольство России в Вашингтоне выразило глубокую озабоченность в связи с новой волной спекуляций о мнимом "вмешательстве" России в предстоящие в ноябре этого года президентские выборы в США.