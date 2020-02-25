Вашингтон и Сеул могут сократить масштабы военных учений из-за коронавируса

Соединенные Штаты и Южная Корея сейчас изучают возможность сокращения масштабов предстоящих военных учений из-за вспышки коронавируса COVID-2019. С таким заявлением в понедельник выступил глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Республики Корея Чон Ген Ду, состоявшейся в Вашингтоне.

Чон Ген Ду подтвердил, что стороны сейчас анализируют дальнейшие действия. Он напомнил, что в Южной Корее очень сложная ситуация из-за коронавируса. В связи с этим учения в корейских воинских частях ограничиваются, а военнослужащие не перемещаются, пишет ТАСС.

Ранее представители парламента Кореи заявили, что народные избранники отменили все заседания, а сам комплекс закрыт минимум на сутки для дезинфекции. Поводом для подобных решительных шагов стало известие о том, что одном из мероприятий присутствовал зараженный коронавирусом COVID-19, который контактировал со многими политиками.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Южной Корее превышает 800 человек, из которых 7 умерли и 22 выздоровели.