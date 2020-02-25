Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.02.2020 12:15
Рубрика: Видео

Видео: водитель утопил грузовик, сдавая задним ходом к водоему

Текст: Вадим Давыденко

Точное ощущение габаритов машины необходимо автомобилисту не только при рискованном обгоне на скоростной магистрали или при парковке на тесном пятачке, но и при выгрузке самосвала на пересеченной местности. Высыпая грунт или щебенку в котлован или реку, водители порой ошибаются на 30-40 см и этого бывает достаточно, чтобы опрокинуть машину. Иногда такая ошибка становится фатальной и для самого шофера.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: скутерист в глупом ДТП потерял шлем и чуть не потерял голову

Именно это и произошло в какой-то вьетнамской деревушке, где водитель грузовика не почувствовал, что пора останавливаться, прошел точку невозврата.

Самое обидное то, что перед тем, как сдать назад, он выходил и целую минуту оценивал обстановку, прикидывал, сколько можно проехать, прежде, чем остановиться и вывалить строительный мусор в заболоченную яму.

Видео: на заправке из-за рассеянности одного водителя пострадал другой
Где в России продаются самые доступные кроссоверы
#видео #авто