Видео: водитель утопил грузовик, сдавая задним ходом к водоему

Точное ощущение габаритов машины необходимо автомобилисту не только при рискованном обгоне на скоростной магистрали или при парковке на тесном пятачке, но и при выгрузке самосвала на пересеченной местности. Высыпая грунт или щебенку в котлован или реку, водители порой ошибаются на 30-40 см и этого бывает достаточно, чтобы опрокинуть машину. Иногда такая ошибка становится фатальной и для самого шофера.

Именно это и произошло в какой-то вьетнамской деревушке, где водитель грузовика не почувствовал, что пора останавливаться, прошел точку невозврата.

Самое обидное то, что перед тем, как сдать назад, он выходил и целую минуту оценивал обстановку, прикидывал, сколько можно проехать, прежде, чем остановиться и вывалить строительный мусор в заболоченную яму.