Volkswagen показал фотографии нового Polo для России

Концерн Volkswagen показал официальные фотографии нового поколения Polo. Популярная в России модель сильно изменилась: она стала лифтбеком, получила новую оптику и обновлённый интерьер, а также немного подросла в габаритах. К тому же, Polo - первая моделью в России с новым логотипом.

На российском рынке Polo будет доступен со следующими моторами: 90 и 110-сильными "атмосферниками" объёмом 1,6 литра и 125-сильными турбомоторами объёмом 1,4 литра. Базовый двигатель работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. 110-сильная версия может быть оснащена "механикой" или 6-ступенчатым "автоматом". Топовый двигатель идёт в паре с 7-диапазонным DSG.

Volkswagen Polo стал на 93 милли­метра длиннее (4483 мм), на 7 мм шире (1706 мм) и на 17 мм выше (1484 мм). Объём багажника вырос с 460 до 550 литров. Дорожный просвет - 170 мм.

Спереди появилась обновлённая решётка радиатора и передний бампер. Уже в базовой версии Polo появилась светодиодная головная оптика и фонари. Архитектура светотехники также обновилась. Также модели доступны новые легкосплавные колёсные диски - их 5 вариантов.

Интерьер тоже получил ряд обновлений. Теперь все модели оснащаются мультимедийной системой с сенсорным экраном с диагональю 6,5 или 8,25 дюйма. Уже в "базе" доступен мультируль, а в более дорогих комплектациях он кожаный и с обогревом. Появились новые декоративные панели отделки и новый дизайн отделки сидений.

Производство Volkswagen Polo начнется весной. В продаже новинка появится в конце лета 2020 года. Для российского рынка модель будет предлагаться в четырех вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive. Цены будет объявлена позже.