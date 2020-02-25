ВОЗ: За пределами КНР коронавирусом заражены уже 2 459 человек

Продолжает расти число зараженных новых коронавирусом COVID-19 за пределами Китайской Народной Республики, сообщается в ежедневном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На 25 февраля их число достигло 2 549.

За сутки эта цифра выросла на 390 человек.

По последним данным, сейчас коронавирус за пределами Китая зафиксирован еще в 33 странах. Только за последние сутки к ним присоединились континентальная часть Испании, Румыния и Швейцария.

Всего в странах, кроме Китая, от вируса скончались уже 34 человека, в том числе только за последние сутки - 11 человек.