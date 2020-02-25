Звезды оперы выступят на сцене Большого театра Беларуси

События, которые возвращают ценителей вокального искусства в средневековый итальянский городок, воскресят во вторник на сцене белорусского театра оперы и балета оперное наследие Джузеппе Верди - "Риголетто".

Артисты Союзного государства, покорившие мировые театральные подмостки, Надежда Павлова, Павел Петров и Владислав Сулимский исполнят главные партии в музыкальном шедевре итальянского композитора в постановке именитого эстонского режиссера Неэме Кунингаса, сообщает БЕЛТА, уточняя, что язык классической версии "Риголетто" в Большом театре Беларуси - итальянский.

Музыкальные критики сходятся в том, что в репертуаре российской дивы партия Джильды значится впервые. Но зато заслуженная артистка России уже успела получить премию "Золотая маска" и является лауреатом Строгановской премии. А пять лет назад Павлова, благодаря своему артистическому таланту, получила Гран-при II Минского Рождественского конкурса вокалистов и Приз зрительских симпатий.

"Для меня это гордость и честь выступать на белорусской сцене, - призналась певица. - Каждый раз, когда приезжаю сюда, у меня ощущение, что в вашем городе так много света. Такая душевность всегда подкупает, и хочется возвращаться туда, где тебя так любят и принимают".

Кстати, премьерным считают театралы и участие в опере Павла Петрова, победителя престижного конкурса Operalia Пласидо Доминго. В его исполнении известную арию Герцога "Сердце красавицы склонно к измене" белорусские меломаны пока еще не слышали.

Новостные порталы напоминают, что на престижной сцене "Арена ди Верона" в Италии минувшим летом солист участвовал в последней постановке Франко Дзеффирелли - опере "Травиата". Кроме того, он удостоен и Австрийской премии музыкальных театров - за партию Ленского в опере Чайковского "Евгений Онегин".

Оперное наследие Верди занимает особое место и в репертуаре Владислава Сулимского, родом из белорусского города Молодечно. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории участвовал в мастер-классах Елены Образцовой, Дмитрия Хворостовского, Владимира Атлантова, Ренаты Скотто и Денниса О'Нила.

Как приглашенный солист баритон выступал в Большом театре России, театрах Базеля, Мальмё, Штутгарта, на Эдинбургском фестивале. А два года назад Сулимский дебютировал на Зальцбургском фестивале в постановке оперы "Пиковая дама".