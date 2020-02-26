АвтоВАЗ создал кризисный штаб из-за коронавируса

В связи со вспышкой коронавируса на АвтоВАЗа заработал кризисный штаб. Он призван следить за ситуацией в Китае и оценивать риски, связанные с эпидемией.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу марки Lada, на данный момент АвтоВАЗ не собирается пересматривать план по производству автомобилей. Подчеркивается, что российская компания имеет достаточный запас необходимых автокомпонентов, произведенных в Поднебесной.

"В настоящее время таких планов у завода нет. Штаб совместно с поставщиками оценивает потенциальные риски и прорабатывает сценарии их разрешения. Мы следим за развитием ситуации и работаем по графику", - рассказали в компании.

Отметим, накануне Камским автогигант заявил о возможном введении на заводе режима неполной рабочей недели. Мера может заработать с 20 апреля из-за перебоев с поставками комплектующих из КНР. Соответственно КамАЗ с марта текущего года может скорректировать свой план производства.

В свою очередь на Ульяновском автозаводе отметили, что компания до конца февраля не планирует пересматривать план по производству из-за вспышки коронавируса в Китае. При этом уазовцы прорабатывают варианты перехода на альтернативных поставщиков комплектующих внутри РФ из-за возможных проблем с поставками.