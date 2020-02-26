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26.02.2020 01:07
Рубрика: Спорт

"Барселона" сыграла вничью на выезде с "Наполи"

Текст: Артур Нанян
Гол Антуана Гризманна спас "Барселону" от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи". Встреча в Италии завершилась вничью 1:1.
Фото: Alfredo Falcone/LaPresse Via AP Фото: Alfredo Falcone/LaPresse Via AP
Фото: Alfredo Falcone/LaPresse Via AP
Фото: EPA
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Фото: AP Photo/Frank Augstein
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В стартовые 45 минут преимуществом владели хозяева. "Барселона" чуть больше держала мяч, но до остроты в чужой штрафной дело не доходило. Достаточно сказать, что за весь первый тайм каталонцы не нанесли ни одного удара в створ. А "Наполи" свой единственный момент использовал: на 30-й минуте отличился Дрис Мертенс.

В начале второй половины Мертенс вынужден был покинуть поле после столкновения с Серхио Бускетсом. Буквально в одной из следующих атак "сине-гранатовые" сравняли счет: с передачи Нелсона Семеду забил Антуан Гризманн.

В концовке матча команды больше думали о сохранности собственных ворот, нежели чем о том, чтобы вырвать победу. Как итог - 1:1. Ответный поединок состоится на "Камп Ноу" 18 марта.

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