"Барселона" сыграла вничью на выезде с "Наполи"

В стартовые 45 минут преимуществом владели хозяева. "Барселона" чуть больше держала мяч, но до остроты в чужой штрафной дело не доходило. Достаточно сказать, что за весь первый тайм каталонцы не нанесли ни одного удара в створ. А "Наполи" свой единственный момент использовал: на 30-й минуте отличился Дрис Мертенс.

В начале второй половины Мертенс вынужден был покинуть поле после столкновения с Серхио Бускетсом. Буквально в одной из следующих атак "сине-гранатовые" сравняли счет: с передачи Нелсона Семеду забил Антуан Гризманн.

В концовке матча команды больше думали о сохранности собственных ворот, нежели чем о том, чтобы вырвать победу. Как итог - 1:1. Ответный поединок состоится на "Камп Ноу" 18 марта.