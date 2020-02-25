Плей-офф Лиги чемпионов постепенно набирает ход. Очередные матчи 1/8 финала пройдут сегодня и завтра вечером. Так, в Неаполе в рамках самого престижного клубного турнира Европы "Наполи" впервые сыграет с "Барселоной".

Команды заканчивали групповой этап с одними тренерами, а раунд на выбывание начнут с другими специалистами. И если отставка Эрнесто Вальверде из Каталонии более менее назревала, то увольнение Карло Анчелотти из "Наполи" сразу после выхода в плей-офф выглядело как минимум странно. На смену титулованному Анчелотти призвали Дженнаро Гаттузо, для которого матч с "Барселоной" станет дебютом в Лиге чемпионов. Начало в итальянском первенстве получилось неудачным - 4 поражения в 5 матчах, но потом дела пошли потихоньку. "Наполи" даже умудрился обыграть "Ювентус" и уже добрался до еврокубковой зоны. А целью команды является попадание в Лигу чемпионов на следующий год.

Что касается сменщика Вальверде в "Барселоне" - Кике Сетьена - для него, как ни странно, встреча с "Наполи" на седьмом десятке лет тоже станет дебютом в Лиге чемпионов. Каталонский гранд стал первым серьезным клубом в карьере Сетьена. До этого он вполне успешно работал с "Бетисом", теперь настало время для повышения и по-настоящему серьезной проверки.

Дела в чемпионате Испании у "Барселоны" ожидаемо лучше, чем у "Наполи" в Италии. Понятно, что изначально цели у клубов разные, и первое место каталонцев не выглядит чем-то необычным. Но "Барселоне" во что бы то ни стало надо реабилитироваться на ранний вылет из национального кубка - впервые за 10 лет "сине-гранатовых" не будет даже в полуфинале. Проблем добавляют и травмы - надолго выбыл Суарес, не сыграют Альба и Дембеле. Все это делает выезд в Неаполь крайне непредсказуемым. Можно не сомневаться, что Гаттузо по-максимуму заведет команду, погонит хозяев вперед и переполненная арена. Выезды в Италию в плей-офф "Барса" частенько проваливала даже в лучшие годы, а сейчас в команде явно не все хорошо. Все равно "Наполи" терять нечего, почему бы и не пошуметь хотя бы в отдельно взятом матче.

Игра "Наполи" - "Барселона" начнется в 23:00 мск, присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!