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26.02.2020 04:49
Рубрика: Экономика

В России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок

За минувшие 12 месяцев чеснок в России подорожал на 37 процентов. К такому выводу пришли эксперты, изучив прошлогодние ценники на данную овощную культуру.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас продавцы просят за килограмм чеснока 212 рублей, что почти на треть больше, чем в январе 2019-го. Аналитики связывают это с распространением нового коронавируса COVID-19.

ФАС проверит обоснованность подорожания продуктов на Дальнем Востоке

Исполнительный директор Плодоовощного союза России Михаил Глушков рассказал газете "Известия", что последний урожай был нормальным и объективных причин для роста цен в нашей стране нет. В ФАС заявили, что проверку начнут только в том случае, если зафиксируют злоупотребления со стороны одного или нескольких участников рынка.

Ранее "Российская газета" писала, что из-за вспышки коронавируса начала дешеветь рыба, так как в Китае ее стали употреблять намного меньше.

Россия увеличила квоту на вылов рыбы для судов Южной Кореи

"Сельдь и минтай мы КНР сейчас практически не продаем. И российский ценник упал, поскольку товара на нашем рынке стало больше", - рассказала "РГ" руководитель аналитического агентства "Рыбсети" Полина Кирова.

Но радоваться рано. За пределами Дальнего Востока в ближайшие 1,5-2 месяца покупатели вряд ли почувствуют изменение цен на рыбу. "Конечно, если эпидемия затянется, то это уже существенно отразится на стоимости морепродуктов", - подчеркнула Кирова.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Цены на продукты

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