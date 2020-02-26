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26.02.2020 16:49
Рубрика: Страхование

Данные о договоре каско можно будет вносить в полис ОСАГО

Текст: Юлия Кривошапко
Уже с 8 марта страховщики смогут указывать данные о наличии у автовладельца полиса добровольного автострахования на обратной стороне полиса ОСАГО. Таким образом, отдельного договора не потребуется, говорится в указаниях, выпущенных Банком России.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Регулятор установил минимальные требования к условиям осуществления добровольного автострахования, если полис каско объединяется с ОСАГО. Так, список рисков, застрахованных по добровольному страхованию, должен включать утрату (гибель) или повреждения транспортного средства.

Фото: Pixabay
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В случае прекращения действия ОСАГО будет заканчиваться и действие полиса автокаско. В то же время договор каско можно будет расторгнуть, в том числе в период охлаждения (14 дней после заключения). "Автогражданка" в этом случае должна продолжать действовать.

Важно, что "гибрид" полисов ОСАГО и каско может быть, как бумажным, так и электронным.

В Банке России подчеркивают, что новые правила позволят сделать заключение договора каско удобнее не только для потребителей, но и для страховых компаний.