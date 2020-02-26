Французская премиум-марка DS показала роскошный седан

Марка DS выпустила седан бизнес-класса. Производить DS 9 будут в Китае, откуда его начнут поставлять и на экспорт.

DS 9 выполнен в современном стиле марки, знакомом по кроссоверу 7 Crossback, когда вся фурнитура словно прошла через руки граверов и огранщиков.

Но коль скоро новинка DS - седан, да еще ориентированный на сбыт преимущественно за пределами Франции (главный рынок - Китай), то без отсылок к знаменитому Citroen DS никак: у DS насколько возможно плавный силуэт, характерный округлый рельеф крыльев, задние поворотники вынесены к основанию крыши.

Интерьер у DS 9 в передней части практически не различим от DS 7 Crossback. Но сзади - прорыв: два глубоких ложемента в диване с обогревом, вентиляцией, массажем, собственным пультом климат-контроля, широким декорированным подлокотником, простором в ногах и отодвигаемым принудительно от себя пассажирским креслом.

Фото: Пресс-служба DS.

Для DS 9 будет предложен широкий выбор изысканных материалов отделки салона, акустическая система FOCAL Electra с 9 динамиками. Через мобильное приложение My DS, использующее связь по GSM и Bluetooth, можно будет разблокировать замки, запускать двигатель, дистанционно включать климат в салоне, используя только смартфон. Также DS 9 получит адаптивный круиз-контроль, работающий в диапазоне скоростей 0-180 км/ч, автопарковщик, адаптивные светодиодные фары, систему ночного видения с распознаванием пешеходов за 100 м, систему контроля усталости и внимания водителя, адаптивные амортизаторы в подвеске.

DS 9 построен на модульной переднеприводной платформе EMP2, как Peugeot 508, 5008 или тот же DS 7 Crossback, и тоже использует независимую подвеску с McPherson спереди и многорычажной схемой на пружинах, но колесная база DS 9 - самая длинная - 2,9 м (габаритная длина 4,93 м, ширина 1,85 м).

На DS 9 будут устанавливать бензиновый 1,5-литровый турбомотор PureTech (225 л.с, 300 Нм) с 8- диапазонным "автоматом" и гибридную силовую установку с подзарядкой от внешнего источника тока. Переднеприводный гибрид с установкой мощностью 225 л.с. (250 для Китая), а также полноприводный (360 л.с.).