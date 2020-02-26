Генсек IBU назвал "Раубичи" прекрасной площадкой для соревнований по биатлону

Гостеприимно предложив многократно проверенные лыжные трассы под Минском, "Раубичи" практически спасли проведение чемпионата Европы по биатлону, констатируют спортивные обозреватели, присутствующие 26 февраля на старте этого континентального форума. Как уже информировал "СОЮЗ", из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для этого мероприятия в прибалтийской республике.

Прекрасной площадкой для проведения международных соревнований назвал белорусский центр на открытии состязаний генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон, слова которого цитирует БЕЛТА. От лица Международного союза биатлонистов он поздравил организационный комитет, который смог, вопреки тяжелым условиям, организовать состязания. "Ваши старания и объем проделанной работы впечатляют", - лидер IBU.

Следует напомнить, что построенный более сорока лет назад, белорусский спортивный комплекс уже трижды принимал чемпионаты мира по биатлону: в 1974, 1982, 1990 годах. Кстати, и европейское первенство проходит здесь уже второй год подряд.

Замминистра спорта и туризма РБ Александр Барауля выразил благодарность Международному союзу биатлонистов за предоставленную возможность принять столь важные соревнования. "Оргкомитет приложил все усилия, чтобы состязания прошли в комфортных условиях для всех участников и зрителей", - добавил он на открытии соревнований.

Чемпионат Европы стартовал 26 февраля после полудня квалификацией суперспринта у мужчин. Среди белорусов в гонке выступают Виктор Кривко, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей и Сергей Бочарников. А в число финалисток у белорусских спортсменок могут войти Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова.

Женскую сборную России на чемпионате Европы представят Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова. А в мужскую команду россиян вошли Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов. Стоит добавить, что всего в континентальном форуме принимают участие 157 атлетов и 140 биатлонисток.

Продолжатся соревнования 27 февраля супермикстом и смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты, а завершатся состязания 1 марта гонками преследования, уточняет агентство.