В 2022 году в России заработает система оповещения Госавтоинспекции о резком торможении водителей на автодорогах. Сведения в ГИБДД будут направлять уже существующие транспортные платформы автопроизводителей ("Автодата").

Как рассказал ТАСС представитель некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС" и национальной технологической инициативы "Автонет" Ярослав Федосеев, сведения будут обезличены - имя владельца транспортного средства платформа знать не будет.

Данные о резком торможении автомобилей планируют собирать с единственной целью - выявлять потенциально опасные участки дорог заранее, а не по статистике смертельных ДТП. Планируется, что на основании полученной информации ГИБДД примет необходимые меры для ликвидации аварийно опасных участков.

Работать система будет так - экстренное торможение зафиксируют внутренние системы автомобилей, которые тут же передадут эту информацию с координатами местности на цифровую платформу.

Технология, считает Ярослав Федосеев, позволит снизить число дорожных аварий в среднем на 20-30 процентов в год. Правда для этого компетентным органам надо будет грамотно и оперативно распорядиться полученной информацией. К примеру, организовать срочный ремонт дорог, убрать препятствие, снизить разрешенную скорость на конкретном участке.

Сбор данных об экстренном торможении - не единственный проект по снижению аварийности. Водителям вскоре станут присылать СМС о приближении их к аварийно опасным участкам на дорогах

Проект платформы "Автодата" запустили в конце сентября 2019 года. Платформа собирает и обрабатывает данные существующих информационных систем в транспортной и автомобильной сферах, например сведения о качестве дорог и погодных условиях, данные с приборов автомобилей.

Кстати, сбор данных об экстренном торможении - не единственный проект, который планируется запустить для снижения аварийности. Недавно сообщалось, что ГИБДД прорабатывает вопрос о применении рассылок СМС-сообщений на мобильные телефоны для оповещения автомобилистов о приближении к аварийно опасным участкам на дорогах.

"Есть идея, чтобы предупреждать водителей в формате СМС-рассылок о том, что они приближаются к месту очагов аварий. Технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, в ближайшем будущем это будет реализовано", - рассказывал замначальника ГИБДД России Олег Понарьин.

"Мы в рамках проекта по созданию профилактической информационно-аналитической системы разработали автоматизированную обработку данных о ДТП, - добавил он. - Теперь мы видим на электронной карте очаги ДТП. В дальнейшем проанализируем и примем меры по ликвидации причин возникновения там аварий".

Такой электронной карты очагов ДТП, по словам Понарьина, в открытом доступе пока нет. "Однако мы намерены передать такую информацию в интернет, чтобы автомобилисты заранее видели места потенциальных аварий и могли планировать свои поездки и грамотно рассчитывать скоростные режимы", - пояснил замглавы ГИБДД.