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26.02.2020 15:35
Рубрика: Спорт

Гвардиола: У "Манчестер Сити" будет еще много возможностей выиграть ЛЧ

Текст: Екатерина Бодякина
Перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити" тренер английского клуба Хосеп Гвардиола рассказал журналистам о настрое на игру и нависшей над командой угрозе двухлетнего отстранения от участия в еврокубках.

Гвардиола заявил, что никакой "особенной мотивации" перед встречей с "Реалом" нет. "Это всего лишь еще одна игра. Вот и все", - цитирует испанца немецкое издание Kicker. Тем не менее тренер подчеркнул, что без желания победить и удачи добиться успеха невозможно. "Мы в числе 16-ти лучших, конечно, это большой шанс", - прокомментировал Гвардиола перспективы "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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В ближайшие годы такого шанса "небесно-голубым" может не представиться: по решению УЕФА английскому клубу запрещено играть в еврокубках в сезонах 2020/2021, 2021/2022 из-за нарушения финансового фэйр-плей. Гвардиола надеется на успех в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, куда "Манчестер Сити" уже подал документы, но не считает концом света возможный пропуск Лиги Чемпионов в будущем. "Когда ты умираешь, тогда больше нет шансов. У этих игроков будет еще много возможностей победить на этом турнире", - сказал тренер "Манчестер Сити".

Команда тем временем готовится к предстоящему матчу с испанским "Реалом". На поле впервые с начала февраля выйдет Рахим Стерлинг, восстановившийся после травмы. "Он в форме и готов играть", - подтвердил Гвардиола и рассказал, что полузащитник хотел выступить еще в матчах АПЛ против "Вест Хэма" и "Лестера", но врачи призвали его к осторожности.

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