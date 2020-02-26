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26.02.2020 09:03
Рубрика: Легковые авто

Когда МВД получит данные о резко тормозящих автомобилях

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

К 2022 году в России появится система оповещения ГИБДД и МВД о резко тормозящих автомобилях. Это станет возможным благодаря платформе "Автодата", которая будет автоматически собирать данные.

Однако все сведения будут обезличенными: главное - выявить потенциально опасные участки дорог. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря НП "Глонасс" Ярослава Федосеева.

Фото: iStock
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Собранные данные позволят ответственным органам принимать дополнительные меры безопасности на дорогах. Это и установка знаков, и мероприятия по снижению скорости, и ремонт асфальтового покрытия. По предварительным оценкам программа позволит снизить количество ДТП по стране на 30-40 процентов за год.

Напомним, проект "Автодата" предусматривает сбор и хранение данных, поступающих из имеющихся систем в сфере автотранспорта. Это и сведения об эксплуатации автомобиля, и о внешней среде - качестве дорог, экологической обстановке, погоде, навигации и прочих факторах. Обработка данных позволит принимать нужные меры для улучшения всей сферы пользования автотранспортом.

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#ГИБДД