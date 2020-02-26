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26.02.2020 18:00
Рубрика: Российский автопром

Колонна белых Aurus попала на видео

Текст: Михаил Азнавуров

В Сети опубликовали любопытное видео - на нем запечатлены четыре автомобиля Aurus Senat, которые движутся в колонне по загородной трассе.

По предварительной информации, автомобили возвращаются с зимних испытаний. Колонна состоит из одного лимузина Senat L700 и трех седанов Senat S600, все - белого цвета. По неофициальным данным, зимние тесты Aurus проходили в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе.

Фото: Валерий Карташов
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Напомним, разработчиком и производителем Aurus является институт ФГУП НАМИ. Автомобили созданы в рамках проекта "Единая модульная платформа". В полном составе семейство будет включать седан и лимузин Senat, микроавтобус Arsenal и полноразмерный внедорожник Komendant. Базовая конфигурация платформы выглядит так: 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод.

С 15 февраля 2018 года на Aurus поступило более 600 предзаказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 18 млн рублей.

Выпуск автомобилей Aurus пока ведется на мощностях ФГУП НАМИ в Москве. Производство товарных экземпляров начнется в 2021 году, с этого же срока стартует промышленный выпуск Aurus в Елабуге.

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