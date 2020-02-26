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26.02.2020 20:31
Рубрика: Легковые авто

Кроссоверы Subaru отзывают в России из-за проблем с ремнями безопасности

Текст: Юрий Зубко

Росстандарт объявил об отзыве 32 автомобилей Subaru, которые были реализованы с 2019 года по настоящее время.

Дефект обнаружен в ремнях безопасности заднего ряда сидений. Из-за неправильной сборки пружинная защелка может быть криво установлена. Это приводит к ее изгибу, мешает вращению маховика и ухудшает чувствительность работы датчика. Все это влияет на корректную работу функции блокировки ремня безопасности.

Если машина подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На транспортных средствах будет выполнена замена ремней безопасности задних сидений новыми деталями, предназначенными для устранения проблемы. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, не так давно японская компания отзывала в нашей стране кроссоверы Forester. Тогда у 616 автомобилей возникли проблемы с двигателем.

Российские дилеры Subaru в 2019 году реализовали 7 686 автомобилей, что на 4% ниже показателя годичной давности. Бестселлером марки остается Forester, продажи которого выросли на 16% и составили 5 603 единицы.

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#Subaru