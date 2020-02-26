Кроссоверы Subaru отзывают в России из-за проблем с ремнями безопасности

Росстандарт объявил об отзыве 32 автомобилей Subaru, которые были реализованы с 2019 года по настоящее время.

Дефект обнаружен в ремнях безопасности заднего ряда сидений. Из-за неправильной сборки пружинная защелка может быть криво установлена. Это приводит к ее изгибу, мешает вращению маховика и ухудшает чувствительность работы датчика. Все это влияет на корректную работу функции блокировки ремня безопасности.

Если машина подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будет выполнена замена ремней безопасности задних сидений новыми деталями, предназначенными для устранения проблемы. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, не так давно японская компания отзывала в нашей стране кроссоверы Forester. Тогда у 616 автомобилей возникли проблемы с двигателем.

Российские дилеры Subaru в 2019 году реализовали 7 686 автомобилей, что на 4% ниже показателя годичной давности. Бестселлером марки остается Forester, продажи которого выросли на 16% и составили 5 603 единицы.