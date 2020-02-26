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26.02.2020 21:30
Рубрика: Спорт

Думает о высоком

Сидорова рассказала, когда покорит новый рубеж
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(8096)
Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выиграла чемпионат России в помещении с лучшим результатом зимнего сезона в мире - 4,92 м. Кроме того, спортсменка обновила личный рекорд и собственный рекорд турнира, который равнялся 4,87 м.

Перед началом соревнований в манеже ЦСКА состоялась церемония награждения лучших спортсменов по итогам 2019 года. Сидорова, которая стала чемпионкой мира в Дохе благодаря блестящей третьей попытке на 4,95 м, получила приз в номинации "За волю к победе". Это качество, а также специальная тактика позволили высоко подняться и на чемпионате России в Москве.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Ласицкене выиграла "Русскую зиму" с лучшим результатом сезона в мире

Анжелика, какое из сегодняшних достижений для вас важнее?

Анжелика Сидорова: Показать результат - это самое главное, это было моей целью. У меня все получилось, так что я очень довольна. Побила личный рекорд, свой же рекорд чемпионатов России, что вдвойне приятно. И, конечно, для меня было важно возглавить мировой рейтинг. Для меня это показатель.

Настраивались с тренером именно на такую высоту?

Анжелика Сидорова: Выбрала специальную тактику. Моей начальной высотой была 4,60 м, потом взяла 4,75 м. Естественно, пришлось долго ждать своей очереди прыгать. Я даже успела посмотреть соревнования. Но я хотела сделать мало попыток, чтобы оставить силы именно на эту высоту. На "Русской зиме", где я остановилась на отметке 4,86 м, я уже немножко подустала к 4,90 м, было тяжеловато собираться. На чемпионате страны я была посвежее, у меня остались силы. Может, поэтому все сложилось.

Но попыток все равно понадобилось три…

Анжелика Сидорова: Да, иногда берешь высоту с третьей попытки, хотя, конечно, я предпочитаю с первой. С другой стороны, первые две попытки на 4,92 м тоже были хорошие, просто я допустила небольшой брак в технике. Но я почувствовала, что могу прыгнуть. В третьей попытке постаралась все ошибки исправить. И вот он - результат.

Зимний сезон Сидорова закончит 29 февраля на турнире "Мастера шеста" в "Лужниках"

Американку Сэнди Моррис вы обыграли на чемпионате мира. Сейчас обошли ее в мировом рейтинге. Чем она ответит?

Анжелика Сидорова: Даже не знаю. Зимних стартов практически не осталось, так что, может, и ничем не ответит.

Рекорд мира - 5,03 м - принадлежит другой американке Дженнифер Сур. Когда от вас увидим прыжки на уровне 5 метров?

Анжелика Сидорова: Сложно давать такие прогнозы. Наверное, когда я буду прыгать 4,90 м с первой попытки, буду бороться за более высокие результаты. В субботу я выступлю на фестивале "Мастера шеста" в "Лужниках". Надеюсь, на последнем турнире в помещении удастся прыгнуть повыше, чем на чемпионате России. Так что я не расслабляюсь.

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Между тем уже окончательные итоги сезона подвела трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, которая на чемпионате России победила с результатом 2 метра ровно.

- Сезон был и яркий, и, естественно, странный и недосказанный, из-за отсутствия допуска на международные соревнования, - сказала Ласицкене журналистам. - Всего три старта за целый сезон - "Битва полов", "Русская зима" и чемпионат России в помещении, но зато какие! Личный рекорд, два рекорда соревнований, лучший результат сезона в мире!

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