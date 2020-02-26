Лукашенко назвал Язова героической и легендарной личностью

"Поистине героической и легендарной личностью" назвал Александр Лукашенко последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова в тексте соболезнования, которое белорусский руководитель направил 26 февраля его родным и близким, сообщает пресс-служба президента РБ.

Глава государства подчеркнул, что боевой, профессиональный и жизненный путь Дмитрия Язова - "яркий образец человеческого достоинства, твердости воли и стойкости характера".

Беззаветно преданный долгу и Родине, Дмитрий Тимофеевич с честью выдержал суровые испытания Великой Отечественной войны. "Как истинный представитель поколения победителей все свои силы он отдавал воспитанию молодых патриотов, трепетно относился к великому подвигу советского народа", - говорится в соболезновании.

Светлая память о Дмитрии Язове, который ушел из жизни на 96 году жизни, навсегда сохранится в сердцах белорусов, говорится в тексте соболезнования президента.

Местные новостные порталы напоминают, что Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в Омской области и с семнадцати лет связал свою судьбу с советской армией, принимал участие в боях на полях Великой Отечественной войны, дважды был ранен.

С 30 мая 1987 года занимал должность министра обороны СССР, а в апреле 1990 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза.