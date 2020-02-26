Мария Шарапова назвала причину ухода из спорта

Звезда российского тенниса, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова, завершившая карьеру в 32 года, рассказала о причинах ухода из большого спорта.

В эссе для американских журналов Vogue и Vanity Fair теннисистка призналась, что на Открытом чемпионате США в прошлом августе она осознала новую реальность: ее тело стало помехой. Тогда Шараповой пришлось за 30 минут до выхода на корт обезболивать плечо, чтобы выдержать матч. "Просто выйти на корт в тот день казалось окончательной победой, тогда как, разумеется, это должно было быть лишь первым шагом на пути к победе", - вспоминает спортсменка. В первом же круге она встретилась со своей принципиальной соперницей, американкой Сереной Уильямс, и проиграла.

Впервые Шарапова перенесла операцию на плече в 2008 году, а в начале прошлого сезона была проведена еще одна процедура, после которой потребовались месяцы физиотерапии. "Со временем мои связки износились, как струны", - написала теннисистка.

После прощания с миром тенниса Шарапова не собирается отказываться от "неустанного стремления к победам". "Какое бы будущее меня ни ожидало, я сохраню ту же концентрацию, то же отношение к работе и буду применять весь накопленный на протяжении спортивного пути опыт", - пообещала спортсменка.