Минск: Минздрав не рекомендует посещать Республику Корея и Иран

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в ряде государств планеты органы здравоохранения Беларуси рекомендуют своим гражданам воздержаться от посещения не только Китая и Италии, но и Республики Корея и Ирана, уточнили в пресс-службе отраслевого министерства республики.

Минздрав РБ, учитывая распространение коронавирусной инфекции, вызванной вирусом COVID-19, усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, уточняет БЕЛТА. Речь идет о том, что у людей, прибывших из указанных выше стран, будет взят биологический материал для лабораторного исследования.

Кроме того, будет осуществлено тепловизионное измерение температуры, а по месту жительства организовано 14-дневное медицинское наблюдение.

Власти республики предупредили всех лиц, прибывшим из перечисленных стран и не прошедших санитарно-карантинный контроль (прибывших автотранспортом из России), что после приезда к месту проживания им необходимо обратиться в поликлиническую организацию по месту жительства, желательно по телефону.

При появлении симптомов инфекционного заболевания следует вызвать бригаду скорой медицинской помощи и предупредить о прибытии из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции, уточняет агентство.