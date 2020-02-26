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Текст:   Марина Трубилина 
12:53 26.02.2020

Минстрой изменил порядок расселения аварийного жилья

Методические рекомендации по расселению аварийного жилья обновил Минстрой. Внесение поправок связано с принятым в конце минувшего года поправками в Жилищный кодекс РФ и закон о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В рекомендациях приведен алгоритм составления и актуализации региональных программ по переселению жителей аварийных домов. Предусмотрено непрерывное планирование программы расселения до 1 сентября 2025 года, заблаговременное информирование жителей и согласование с ними условий переселения.

Фото: iStock
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"Согласно новым механизмам расселения аварийных домов у граждан появились более широкие возможности выбора, в каком именно формате им будет предоставлена федеральная поддержка. Поэтому вовлечь жителей в принятие этого решения и разъяснить их права и обязанности необходимо как можно раньше, - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. - Более того, прежде чем приступать к планированию, необходимо актуализировать все данные по домам, которые нуждаются в расселении, по людям, которые там проживают. Проработать варианты дальнейшего использования земель под аварийным фондом и синхронизировать их с планами по территориальному развитию. Сверить все эти сведения на региональном и муниципальном уровнях со всеми держателями информации и участниками программы. Зачастую задержки в сроках расселения связаны именно с неправильно выстроенным подготовительным этапом региональных программ и разрозненностью информации".

Фото: Артем Ленц/ТАСС
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В рекомендациях установлено, что дома должны расселяться в порядке очередности признания их аварийными. Первоочередными новоселами могут стать жители зданий, в которых есть угроза обрушения, или те, кого нужно переселить по решению суда. Перед составлением программы переселения местные власти должны оценить свою готовность к расселению и какой его вариант экономически выгоднее - лучше строить жилье, приобретать квартиры у застройщика или же на вторичном рынке.

Оговаривается в документе и то, в какие квартиры следует переселять жителей аварийных домов. Это должно быть жилье с горячей и холодной водой, отоплением, канализацией, электричеством. Квартиры должны быть с отделкой, с установленной сантехникой, входной и межкомнатными дверьми, кухонной плитой и т.д.

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