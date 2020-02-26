ПК-версия Horizon Zero Dawn появилась в онлайн-магазине Amazon

Во французском отделении онлайн-магазина Amazon появилась страница с ПК-версией игры Horizon Zero Dawn для операционной системы Windows. При этом указано, что товар в настоящее время отсутствует, а дата поступления в продажу неизвестна.

Напомним, Horizon Zero Dawn была разработана студией Guerrilla Games и издана в 2017 году эксклюзивно для PlayStation 4. Долгое время вокруг игры ходили упорные слухи о портировании на персональные компьютеры.

Эксклюзивы Sony и раньше выходили на других платформах. Последний и наиболее яркий пример - релиз Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human в Epic Games Store в прошлом году.

Отличие состоит в том, что Quantic Dream никогда не была внутренней студией Sony, и выход Horizon Zero Dawn на ПК, если он состоится, станет первым прецедентом для японской компании.