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ПК-версия Horizon Zero Dawn появилась в онлайн-магазине Amazon

Текст:   Богдан Бобров
26.02.2020,  
15:22
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Во французском отделении онлайн-магазина Amazon появилась страница с ПК-версией игры Horizon Zero Dawn для операционной системы Windows. При этом указано, что товар в настоящее время отсутствует, а дата поступления в продажу неизвестна.

Напомним, Horizon Zero Dawn была разработана студией Guerrilla Games и издана в 2017 году эксклюзивно для PlayStation 4. Долгое время вокруг игры ходили упорные слухи о портировании на персональные компьютеры.

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Эксклюзивы Sony и раньше выходили на других платформах. Последний и наиболее яркий пример - релиз Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human в Epic Games Store в прошлом году.

Отличие состоит в том, что Quantic Dream никогда не была внутренней студией Sony, и выход Horizon Zero Dawn на ПК, если он состоится, станет первым прецедентом для японской компании.

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