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26.02.2020 12:53
Рубрика: В мире

Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске

Текст: Юрий Сизов
Очередная встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступила 26 февраля к работе в белорусской столице, подтвердили в МИД РБ.

Предыдущее заседание ТКГ состоялось ровно две недели назад - 12 февраля. Рабочая группа по безопасности обсуждала тогда предложения сторон по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Гуманитарная группа наряду с темой обмена удерживаемыми рассмотрела вопросы обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Участники также изучили возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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В центре внимания экономической рабочей группы, напомнили в МИД РБ, были темы выплаты пенсий и водоснабжения отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также с имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

"Переговоры продолжаются, и атмосфера была достаточно конструктивная", - констатировала по итогам предыдущей встречи в Минске спецпредставителя ОБСЕ Хайди Грау. Она также обратила внимание СМИ на тот факт, что ровно пять лет назад был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений, который был одобрен лидерами "нормандской четверки" и Советом безопасности ООН.

Грау особо отметила, что именно этот пакет мер совместно с минским протоколом и минским меморандумом и является основной для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

В мире экс-СССР Украина В мире экс-СССР Беларусь Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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