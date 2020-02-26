Пользователей Сети поразил водитель, едущий в горящем внедорожнике

Глядя это огненное во всех смыслах видео, снятое в американском Майами (штат Флорида), не знаешь, кем тут больше восхищаться, за кого переживать, в чьем психическом здоровье сомневаться.

С одной стороны, достоин удивления (сочувствия?) парень, храбро толкающий по трассе белый внедорожник, у которого из-под днища вырываются языки пламени и столбы дыма. От горящих колес идет нестерпимый жар, но он не жалуется, толкает.

С другой стороны, для того, чтобы сидеть за рулем машины, которая вот-вот взорвется, нужны стальные нервы и дар предвидения, чтобы за пару секунд до катастрофы выскочить из салона. А рванет вот-вот, кажется. Бензобак медленно, но верно нагревается до критической температуры...

Остается вопрос - куда можно добираться таким экстравагантным способом? В пожарную часть, чтобы поскорее потушить возгорание, или в популярный фаст-фуд (вывеска хорошо видна на заднем плане), чтобы успеть на горящую акцию с невиданными скидками?