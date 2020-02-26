Признавшийся в подбросе наркотиков Голунову экс-полицейский выпущен из СИЗО

К слову, Коновалов - единственный из пятерых задержанных дал признательные показания. На днях он оформил явку с повинной и рассказал, что подбросить наркотики журналисту ему поручил его руководитель - бывший глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Сами наркотики, по его словам, он взял из вещдоков по другому уголовному делу.
В ходатайстве следствия о домашнем аресте отмечалось, что Коновалов дал признательные показания и предоставил доказательства, которые изобличают его и других подозреваемых по делу, что свидетельствует о том, что он не намерен препятствовать следствию.
"Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Коновалова меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 марта", - говорится в решении суда.
Суд установил Коновалову стандартные ограничения нахождения под домашним арестом: не покидать жилище, не общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, не использовать средства связи, не давать комментарии по делу СМИ.
Напомним, дело в отношении бывших столичных полицейских ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.
Журналист зарегистрированного в Латвии интернет-издания Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в центре Москвы - в районе Цветного бульвара. Почти сразу ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский райсуд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Но уже 11 июня по результатам комплексных экспертиз все обвинения с журналиста были сняты и его освободили.
Уголовное преследование, как пояснили тогда в МВД, было отменено "в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении". Сам журналист пояснял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом-расследованием о столичном ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.
По следам этой громкой истории своих постов в полиции лишились сразу два генерала - начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин.
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских.