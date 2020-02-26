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26.02.2020 16:52
Рубрика: Происшествия

Признавшийся в подбросе наркотиков Голунову экс-полицейский выпущен из СИЗО

Текст: Иван Петров
Басманный районный суд Москвы в среду удовлетворил ходатайство следователей СК России об изменении меры пресечения одному из пятерых бывших полицейских, проходящих по уголовному делу о незаконном уголовном преследовании журналиста Ивана Голунова. Речь идет об оперативнике отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Денисе Коновалове. Суд постановил выпустить бывшего полицейского из следственного изолятора и перевести его под домашний арест.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

К слову, Коновалов - единственный из пятерых задержанных дал признательные показания. На днях он оформил явку с повинной и рассказал, что подбросить наркотики журналисту ему поручил его руководитель - бывший глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Сами наркотики, по его словам, он взял из вещдоков по другому уголовному делу.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Прокуратура ЗАО Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову

В ходатайстве следствия о домашнем аресте отмечалось, что Коновалов дал признательные показания и предоставил доказательства, которые изобличают его и других подозреваемых по делу, что свидетельствует о том, что он не намерен препятствовать следствию.

"Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Коновалова меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 марта", - говорится в решении суда.

Суд установил Коновалову стандартные ограничения нахождения под домашним арестом: не покидать жилище, не общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, не использовать средства связи, не давать комментарии по делу СМИ.

Напомним, дело в отношении бывших столичных полицейских ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Журналист зарегистрированного в Латвии интернет-издания Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года в центре Москвы - в районе Цветного бульвара. Почти сразу ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский райсуд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Но уже 11 июня по результатам комплексных экспертиз все обвинения с журналиста были сняты и его освободили.

Суд арестовал полицейских по "делу Голунова"

Уголовное преследование, как пояснили тогда в МВД, было отменено "в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении". Сам журналист пояснял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом-расследованием о столичном ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

По следам этой громкой истории своих постов в полиции лишились сразу два генерала - начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы

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