Путин подчеркнул роль общества в отношении резонансных дел

Новости

Внедорожник ВАЗ-21099 "Виктория" выставили на продажу 11:06
Вышел трейлер новых "Страшных сказок" с Натали Дормер 11:05
Под Ростовом маршрутка с пассажирами провалилась в яму на дороге 11:05
К собачьему питомнику в Иркутске подкинули трех медвежат 11:00
Жителя Владивостока осудили на три года за "минирование" кафе 10:59
За первый день на новые крымские поезда купили тысячу билетов 10:50
На Ставрополье ураган повредил около сотни жилых домов 10:49
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу 10:45
Путин заявил о сокращении "тюремного населения" вдвое 10:37
В десятки иркутских школ поступили угрозы о минировании 10:35
В Перми экипажи ДПС устроили погоню за нарушителем 10:30
Стали известны подробности новой xBox 10:23
В московских ресторанах из-за угрозы коронавируса проведут дезинфекцию 10:14
В медучреждениях Москвы модернизируют противопожарные системы 10:14
В Перми мошенники попросили деньги у бизнесменов от лица вице-премьера 10:00
Новую "Газель" впервые сфотографировали на дорогах страны 10:00
В Петербурге умер коллекционер Валентин Носкин 09:52
Роспотребнадзор посоветовал отложить поездки в Италию, Корею и Иран 09:44
В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем опрокинулся в кювет 09:40
В Дагестане внучка напала с ножом на свою 80-летнюю бабушку 09:37
Пивовары попросили установить минимальную цену на пиво 09:36
Ковальчук остался недоволен дебютом за "Вашингтон" 09:20
Приземление вертолета Ка-27ПС на трассу Камчатки попало на видео 09:12
В Сочи на поиски пропавших в море мальчиков вылетел вертолет 09:06
Когда МВД получит данные о резко тормозящих автомобилях 09:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 10:39
Рубрика: Власть

Путин подчеркнул роль общества в отношении резонансных дел

Текст: Кира Латухина
Глава государства отметил роль общества в деле Ивана Голунова и пояснил, что в расследовании не нужна спешка.

Президент как гарант Конституции имеет право и должен реагировать на такие вопросы, как, например, дело Константина Котова, в котором его попросили разобраться после большой пресс-конференции. Но судьям он не звонит. Об этом глава государства заявил в четвертой серии интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", посвященной "резонансным делам, Росгвардии и разгонам митингов". Следующая часть выйдет завтра и будет посвящена "утечке мозгов" и Силиконовой долине.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин призвал муниципальную власть выйти из кабинетов к людям

По словам журналиста Андрея Ванденко, самое резонансное дело 2019 года - дело Ивана Голунова. Вмешательство людей сегодня имеет значение, и это хорошо, заметил Владимир Путин. Сейчас работают правоохранительные органы. "Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее", - заметил президент. "Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка", - добавил глава государства.

На вопрос про "ручное управление", ведь дело Константина Котова стали пересматривать после того, как к президенту обратились с этим после пресс-конференции, Путин пояснил: глава государства - гарант Конституции, имеет право и должен реагировать на вопросы подобного рода. Что и происходит.

Президент также рассказал, что судьям не звонит, а встречается иногда с бывшими однокурсниками, среди которых судей много. Есть и те, кто при должности. "Но я с ними встречаюсь не как с судьями, а как с соучениками, универсантами", - пояснил он.

Власть Работа власти Госуправление Президент Владимир Путин: статьи и интервью

Главное сегодня

Роспотребнадзор посоветовал отложить поездки в Италию, Корею и Иран
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Захарова рассказала о "нападении" грузинских журналисток на Лаврова
Россия потребовала от ООН разобраться с проблемой невыдачи США виз дипломатам
Санкции могут укрепить позиции российских банков
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным