Путин подчеркнул роль общества в отношении резонансных дел

Глава государства отметил роль общества в деле Ивана Голунова и пояснил, что в расследовании не нужна спешка.

Президент как гарант Конституции имеет право и должен реагировать на такие вопросы, как, например, дело Константина Котова, в котором его попросили разобраться после большой пресс-конференции. Но судьям он не звонит. Об этом глава государства заявил в четвертой серии интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", посвященной "резонансным делам, Росгвардии и разгонам митингов". Следующая часть выйдет завтра и будет посвящена "утечке мозгов" и Силиконовой долине.

По словам журналиста Андрея Ванденко, самое резонансное дело 2019 года - дело Ивана Голунова. Вмешательство людей сегодня имеет значение, и это хорошо, заметил Владимир Путин. Сейчас работают правоохранительные органы. "Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее", - заметил президент. "Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка", - добавил глава государства.

На вопрос про "ручное управление", ведь дело Константина Котова стали пересматривать после того, как к президенту обратились с этим после пресс-конференции, Путин пояснил: глава государства - гарант Конституции, имеет право и должен реагировать на вопросы подобного рода. Что и происходит.

Президент также рассказал, что судьям не звонит, а встречается иногда с бывшими однокурсниками, среди которых судей много. Есть и те, кто при должности. "Но я с ними встречаюсь не как с судьями, а как с соучениками, универсантами", - пояснил он.