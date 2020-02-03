Конституционный суд велел пересмотреть дело Константина Котова.

Конституционный Суд РФ опубликовал определение по жалобе гражданина К.А.Котова. Заявитель обратился в КС и написал о нарушении своих конституционных прав статьей 212.1 Уголовного кодекса РФ.

Этой жалобе предшествовало вот что.

25 января на сайте президента страны появилось указание проверить обоснованность приговора гражданину Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Поручение главы государства было дано после окончания его ежегодной пресс-конференции. На этой пресс-конференции главе государства задали вопрос о судьбе Котова.

Позже президент распорядился, чтобы новый Генеральный прокурор разобрался с ситуацией. И назвал срок - до 31 марта. Напомним, в сентябре районный столичный суд суд признал Котова виновным в "неоднократных нарушениях на митингах".

Это статья 212.1 Уголовного кодекса РФ. Константина Котова по ней приговорили к четырем годам колонии. В декабре Котов подал жалобу на приговор в Конституционный суд РФ.

Там жалобу внимательно изучили. Заявитель в ней написал, что осудившие его судьи пренебрегли позицией КС РФ, который в 2017 году дал толкование этой норме закона и сформулировал обязательные условия ее применения.

Из высказанных несколько лет назад правовых позиций Конституционного суда следует, что одним из признаков состава преступления по статье 212. 1 Уголовного кодекса РФ является угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям - здоровью граждан, их имуществу, окружающей среде, общественному порядку, безопасности и прочее. Важный момент, подчеркнутый судом, звучал следующим образом.

Реальность угрозы должна подтверждаться действиями фигуранта.

А вот неудобства, связанные с проведением публичных мероприятий - затруднение прохода или помехи проезду личного и общественного транспорта, не могут расцениваться как такого рода угроза.

Конституционный суд РФ еще напомнил, что наказание гражданину, впервые совершившему преступление, не обязательно должно быть связано с изоляцией от общества.

Суды, подчеркнул Конституционный суд, должны оценивать общественную опасность проступка, а не политические или идеологические взгляды подсудимого.

По поводу самого уголовного дела заявителя, КС сказал следующее.

Поскольку к компетенции Конституционного суда изучение обстоятельств уголовного дела не относится, приговор Котову "подлежит пересмотру". В связи с этим высшая судебная инстанция обратила внимание на следующее.

В приговоре не указано, несли ли действия Константина Котова существенную реальную угрозу конституционно защищаемым ценностям и способствовали ли они "утрате публичным мероприятием мирного характера". Только эти обстоятельства, заявили в КС, могут быть условием лишения свободы. Федеральному законодателю Конституционный суд РФ напомнил о возможности изменить уголовную статью 212.

То есть уточнить признаки преступления и критерии назначения по ним наказания.