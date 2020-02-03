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03.02.2020 18:53
Рубрика: Происшествия

Перепроверить уголовную статью

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Конституционный суд велел пересмотреть дело Константина Котова.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Конституционный Суд РФ опубликовал определение по жалобе гражданина К.А.Котова. Заявитель обратился в КС и написал о нарушении своих конституционных прав статьей 212.1 Уголовного кодекса РФ.

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Этой жалобе предшествовало вот что.

25 января на сайте президента страны появилось указание проверить обоснованность приговора гражданину Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Поручение главы государства было дано после окончания его ежегодной пресс-конференции. На этой пресс-конференции главе государства задали вопрос о судьбе Котова.

Позже президент распорядился, чтобы новый Генеральный прокурор разобрался с ситуацией. И назвал срок - до 31 марта. Напомним, в сентябре районный столичный суд суд признал Котова виновным в "неоднократных нарушениях на митингах".

Это статья 212.1 Уголовного кодекса РФ. Константина Котова по ней приговорили к четырем годам колонии. В декабре Котов подал жалобу на приговор в Конституционный суд РФ.

Там жалобу внимательно изучили. Заявитель в ней написал, что осудившие его судьи пренебрегли позицией КС РФ, который в 2017 году дал толкование этой норме закона и сформулировал обязательные условия ее применения.

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Из высказанных несколько лет назад правовых позиций Конституционного суда следует, что одним из признаков состава преступления по статье 212. 1 Уголовного кодекса РФ является угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям - здоровью граждан, их имуществу, окружающей среде, общественному порядку, безопасности и прочее. Важный момент, подчеркнутый судом, звучал следующим образом.

Реальность угрозы должна подтверждаться действиями фигуранта.

А вот неудобства, связанные с проведением публичных мероприятий - затруднение прохода или помехи проезду личного и общественного транспорта, не могут расцениваться как такого рода угроза.

Конституционный суд РФ еще напомнил, что наказание гражданину, впервые совершившему преступление, не обязательно должно быть связано с изоляцией от общества.

Суды, подчеркнул Конституционный суд, должны оценивать общественную опасность проступка, а не политические или идеологические взгляды подсудимого.

По поводу самого уголовного дела заявителя, КС сказал следующее.

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Поскольку к компетенции Конституционного суда изучение обстоятельств уголовного дела не относится, приговор Котову "подлежит пересмотру". В связи с этим высшая судебная инстанция обратила внимание на следующее.

В приговоре не указано, несли ли действия Константина Котова существенную реальную угрозу конституционно защищаемым ценностям и способствовали ли они "утрате публичным мероприятием мирного характера". Только эти обстоятельства, заявили в КС, могут быть условием лишения свободы. Федеральному законодателю Конституционный суд РФ напомнил о возможности изменить уголовную статью 212.

То есть уточнить признаки преступления и критерии назначения по ним наказания.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд Митинги и шествия

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