Осужденному за экстремистские призывы блогеру приговор не изменили

Жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отклонил.

Блогер получил пять лет колонии за публикацию в Twitter про детей силовиков, в частности представителей "Росгвардии". Он сделал скандальный пост на фоне проходивших в Москве оппозиционных митингов, не согласованных с мэрией. Следственный комитет оценил позицию Синицы как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве, и предъявил ему обвинение в экстремизме. Позже Пресненский районный суд столицы признал его виновным и назначил реальный срок заключения с отбытием наказания в колонии общего режима.

Апелляционную жалобу на такой приговор рассмотрел Мосгорсуд и признал приговор законным. После этого вердикта осужденного отправили в места заключения. И теперь кассационный суд, в третьей инстанции, отклонил жалобу, тем самым признав вину Синицы и не изменив приговор.

Между тем в суде стало известно, что Росфинмониторинг включил Синицу в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Напомним, полиция задержала на незаконных митингах в общей сложности около 1,7 тысячи человек, в основном за административные нарушения. На часть участников акций впоследствии возбудили уголовные дела о нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты так называемого "московского дела" уже осуждены. А с некоторых были сняты все обвинения.