Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Египта

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями нынешнему главе Египта Абдельфаттаху Сиси в связи с кончиной Хосни Мубарака, руководившего страной в течение 30 лет.

"В России будут помнить о его большом личном вкладе в развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также попросил передать соболезнования родным и близким покойного.

Бывший президент Египта Хосни Мубарак, возглавлявший страну в 1981-2011 годы, ушел из жизни 25 февраля. Причина его смерти не называется, но в последние годы жизни он испытывал проблемы со здоровьем.

Мубарак был вынужден покинуть президентский пост после событий так называемой "арабской весны". Впоследствии его судили по делу о причастности к гибели демонстрантов и признали виновным, но в 2017 году окончательно оправдали.